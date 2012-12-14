Білоруси завозять нам більше товару, ніж ми їм

Обсяг білоруського імпорту до Вінниччини утричі перевищує обсяг вінницького експорту до Білорусі.

Про це свідчать дані Головного управління статистики Вінницької області.

Так, протягом січня-жовтня 2012 року з Вінницької області вивезли товарів на суму в 37 мільйонів доларів США. Основу експорту склали готові харчові продукти, зокрема, плоди та горіхи, соки. Крім того, з Вінниччини до Білорусі вивозили жири тваринного та рослинного походження, а також продукцію хімічної промисловості і пов'язаних із нею галузей виробництва.

У той же час з Білорусі на Вінниччину завезли товарів на 121 мільйон гривень. Переважно це нафтопродукти, холодильники та морозильники, мінеральні добрива, вироби з каменю та кераміки, а також пральні побутові машини та хлібобулочні вироби.