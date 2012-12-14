Правоохоронці зустрінуться з сільськими головами

14:07, 14 грудня 2012
Вінниця
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Усі мають знати телефон дільничного

З нового року усі правоохоронці Вінниччини раз на півроку будуть зобов'язані зустрічатись з сільськими, селищними, міськими і районними керівниками.

Про це повідомив новий керівник обласного управління міліції Віктор Русин.

- Такі заходи повинні сприяти покращенню  взаємоспівпраці  правоохоронців з владою, каже Віктор Петрович. - Знати проблеми своєї громади повинні усі дільничні  інспектори, а люди повинні знати мобільний номер телефону дільничного. Якщо такої співпраці не буде  - правоохоронців звільнятимуть з органів.

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