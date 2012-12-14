Фермер накористувався пільгами майже на 4 млн грн

Фінансову махінацію у сфері використання сільгоспугідь викрили співробітники податкової міліції Тростянецького району на Вінниччині.

Про це повідомляє Ольга Шишківська, старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області.

Більше року директор приватного сільськогосподарського підприємства працював на спеціальному режимі оподаткування, який, зокрема, дає право залишати суми податку на додану вартість (ПДВ) на розвиток підприємства. Втім, дана пільга розповсюджується на ті суб'єкти господарювання, де оборот від продажу сільськогосподарської продукції на власних або орендованих виробничих потужностях складає не менше 75%. Між тим, фермер майже всю площу землі – а це понад 2 тисячі гектарів – отримав в оренду за рахунок паїв без реєстрації у відповідних органах.

Достеменно знаючи дану норму закону, керівник підприємства тим не менш пільгами користувався, умисно завдавши шкоди бюджету у вигляді несплаченого ПДВ в сумі понад 3,9 млн. грн. Махінації коштуватимуть зловмиснику не лише прихованих мільйонів, що тепер підлягають поверненню до державної казни, але й кримінальної відповідальності за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – слідчими податкової міліції розпочато кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу України

