Дитячу лікарню закрили через розбитий термометр

15:07, 14 грудня 2012
Вінниця
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13 грудня близько 10:12 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 м Вінниця надійшло повідомлення про пошкодження ртутного термометра у будівлі лікарні «Центр матері та  дитини».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, на першому поверсі у клініко-діагностичній лабораторії внаслідок необережного використання сухо-жарового стерилізатора було пошкоджено його ртутний термометр.

Співробітники МНС хіміко-механічним способом провели демеркуризацію приміщення на площі 4 кв.м. та вуличили металеву ртуть у кількості 0,5 грама.

Оскільки вміст парів ртуті перевищував допустиму норму, відділення закрили для проведення комплексу заходів із зменшення вмісту парів. Повторні заміри заплановані на 17 грудня.
 

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