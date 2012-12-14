Дитячу лікарню закрили через розбитий термометр

13 грудня близько 10:12 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 м Вінниця надійшло повідомлення про пошкодження ртутного термометра у будівлі лікарні «Центр матері та дитини».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, на першому поверсі у клініко-діагностичній лабораторії внаслідок необережного використання сухо-жарового стерилізатора було пошкоджено його ртутний термометр.

Співробітники МНС хіміко-механічним способом провели демеркуризацію приміщення на площі 4 кв.м. та вуличили металеву ртуть у кількості 0,5 грама.

Оскільки вміст парів ртуті перевищував допустиму норму, відділення закрили для проведення комплексу заходів із зменшення вмісту парів. Повторні заміри заплановані на 17 грудня.

