Книгарня "Є" запрошує на день народження

Книгарня запрошує своїх давніх та нових друзів на святкування 2-ї річниці вінницької «Є», яка відбудеться 17 грудня о 18:00.

Здається, ще зовсім недавно Книгарня «Є» у Вінниці святкувала свій перший день народження. Відтоді Книгарня встигла поселитись до центру міста, запросити кількадесят письменників, зустріти першого іноземного гостя, потрапити у рейтинг найгарніших ялинок міста та ще багато цікавого. Незмінними залишилася атмосфера, доброзичливість усіх відвідувачів, а також смакування живою літературою.

Другий день народження книгарні обіцяє бути надзвичайно веселим, адже той, хто прийде на свято, зможе:

- побачити відеопривітання від працівників мережі «Є» з Києва, Львова та інших міст;

- познайомитися з творчістю наших консультантів і навіть керівників;

- поворожити на книжках, а для підсилення результату зробити це з їхніми авторами: Наталкою Доляк, Катериною Калитко, Василем Пастушиною та Вікторією Гранецькою;

- взяти участь у «живому буккросингу» та отримати за принесену книжку святкову листівку.

Не пропустіть спільне свято усіх книгоманів міста!

Вхід вільний.

Адреса: м.Вінниця, вул.Соборна. 97.