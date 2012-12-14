Покажіть дітям "Гуси-лебеді"

ТРК "Магіцентр" продовжує демонструвати на своїй території кращі спектаклі Вінницького академічного обласного театру ляльок.

16 грудня, у неділю, о 12.00 на другому поверсі (з боку вул. Соборної) лялькарі почнуть виставу "Гуси-лебеді". Це оновлена версія класичної вистави театру за мотивами відомої казки. На маленьких глядачів чекає вистава-гра.

Присутність дітей до семи років лише в супроводі батьків.

Вхід для всіх вільний.