Покажіть дітям "Гуси-лебеді"
17:13, 14 грудня 2012Вінниця
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Безкоштовно у "Магіцентрі"
ТРК "Магіцентр" продовжує демонструвати на своїй території кращі спектаклі Вінницького академічного обласного театру ляльок.
16 грудня, у неділю, о 12.00 на другому поверсі (з боку вул. Соборної) лялькарі почнуть виставу "Гуси-лебеді". Це оновлена версія класичної вистави театру за мотивами відомої казки. На маленьких глядачів чекає вистава-гра.
Присутність дітей до семи років лише в супроводі батьків.
Вхід для всіх вільний.
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