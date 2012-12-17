Фонд Порошенка передав 45 тис. солодких подарунків

Вже стало традицією, що Фонд Порошенка до новорічних свят дарує усім маленьким вінничанам солодкі подарунки. Не став винятком і цей рі.

14 грудня Фонд Порошенка урочисто передав громаді Вінниці в особі мера Володимира Гройсмана 45 тисяч подарунків для найменших мешканців міста.

Свято відбулось за участі дитячого колективу «Джерельце», дітей із малозабезпечених родин, які мали змогу насолодитись виставою улюблених героїв мультику «Маша і Ведмідь», а також продемонструвати свої таланти Святому Миколаю.

Під час виступу Голова «Фонду Порошенка» Марина Порошенко привітала усіх з наступаючими святами.

«Сьогодні ми завітали до Вінниці з особливою місією – ми допомагаємо Святому Миколаю, який переконався, що усі дітки Вінниці є чемними та багато зробили гарних справ протягом року. Фонд Порошенка допомагає Святому Миколаю й завдяки спільній роботі ми виготовити 45 тисяч солодких подарунків, які сьогодні передаємо міському голові Володимиру Гройсману», - сказала М.Порошенко, звертаючись до малечі та усіх присутніх на святі.

Мер Вінниці Володимир Гройсман подякував Фонду Порошенка за подарунки, які передані вінницьким дітям.

«Я радію з того, що кожна вінницька дитина отримає подарунок, це означає, що Святий Миколай оцінив кожну дитину, яка була слухняною протягом року, що минає. Я дякую Фонду Порошенка, Петру Порошенку, Марині Анатоліївні за те, що вони допомагають не тільки Святому Миколаю у здійсненні необхідних справ у нашому житті й особливо коли це стосується наших дітей», - сказав мер Вінниці. В.Гройсман запевнив, що вінницькі діти усі подарунки отримають вчасно.

Як у родині Порошенків, так і в родині Володимира Гройсмана – свято Святого Миколая є улюбленим, проте, за словами М.Порошенко, діти можуть знайти під подушками не лише подарунки, а й різочки.

По завершенню урочистостей, усі учасники святкового дійства провели 4 фури з 45 тисячами подарунків, які поїхали до вінницької малечі.