Вінничанам дали півроку на освоєння електронної касової стрічки

З наступного року майже 7 тисяч суб’єктів господарювання на Вінниччині матимуть змогу звітувати до податкових органів про роботу реєстраторів розрахункових операцій дистанційно, завдяки впровадженню електронної касової стрічки.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Про впровадження нової технології йшлося під час семінару-наради за участі підприємців та представників центрів сервісного обслуговування, які працюють в області.

Начальник відділу контролю за проведенням готівкових розрахунків ДПС України Павло Сидоров розповів присутнім про переваги новацій.

З його слів, основною метою прийняття таких норм є створення більш комфортних умов для суб’єктів господарювання. Адже застосування передачі інформації у електронному вигляді до органів ДПС надасть можливість платникам податків зекономити час.

Зокрема, це надасть можливість суб’єктам господарювання зменшити витрати на утримання касової техніки за рахунок відсутності необхідності друкування паперової контрольної стрічки та її зберігання протягом 3-х років, у чому більше не буде потреби.

Крім того, податківець запевнив, що платникам дадуть півроку на адаптацію до нових вимог законодавства – протягом першого півріччя 2013 року ДПС України не буде застосовувати штрафні санкції до користувачів касових апаратів за неподання такої звітності в електронній формі.

Заступник голови ДПС у Вінницькій області Ілонна Заскіна зауважила, що наразі спостерігається суттєве скорочення перевірок, які здійснюють підрозділи контролю за проведенням готівкових розрахунків.

Для порівняння, якщо за 2010 рік по області було здійснено 3228 фактичних перевірок, то за 2011 рік – 1365, в поточному році кількість перевірок зменшено до 650-ти, таким чином порівняно з 2010 роком знижено фіскальні заходи в 5 разів та порівняно з минулим роком на 53%.

При цьому, в області спостерігається постійне збільшення виторгів проведених через реєстратори розрахункових операцій. Так, тільки з початку року виторги зросли на 10 відсотків та становили 7,2 млрд. гривень.

На зустрічі також був присутній голова ТВ АППУ у області Юрій Захарчук, він висловив сподівання, що технічні умови дозволять підприємцям безперешкодно та ефективно користуватись нововведенням від податкової служби