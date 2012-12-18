У "Гаражі-77" діти займатимуться з татусями

17 грудня відбулось відкриття нового дитячого клубу «Гараж 77». У цьому клубі дітей та підлітків мікрорайону «Старе місто» навчатимуть безпечній поведінці на дорогах, англійської мови, займатимуться із дітками та молоддю у театрі «Живої скульптури» тощо.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Інтер’єр клубу створено в автомобільній тематиці. Над ним працювала молодіжна рада за підтримки депутатів міської ради Валентини Вишневської та Олександра Парвадова, авто- та мотоклуби. Ремонтні роботи у приміщенні фінансувались за рахунок міського бюджету. Загалом по місту на сьогоднішній день вже нараховується 17 підліткових клубів за місцем проживання, в яких молодь та діти можуть цікаво та корисно проводити своє дозвілля.

На сьогоднішній день у клубі «Гараж 77», який знаходиться за адресою вул. Данила Нечая, 77а, вже функціонують гуртки по вивченню англійської мови, творчої дитячої студії, молодіжний театр живої скульптури та українсько-фольклорний гурток. Вже з нового року тут працюватимуть програми безпечної поведінки дитини на дорозі, а на вихідних працюватиме «Тато-школа», де діти разом із своїми батьками будуть займатись по програмі виховання безпеки життєдіяльності. Крім того, свої програми для діток презентуватимуть і автоклуби міста.

Інтер’єр клубу «Гараж 77» створювала молодіжна рада міста, яка оформляла стіни у автомобільній тематиці: стіни, зокрема, не лише прикрашені малюнками із дорожніми знаками та різноманітною атрибутикою у авто-стилі, а й каркасами старих автівок, які використали для створення столів та цікавих композицій тощо.

Під час відкриття клубу начальник відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов зазначив, що на сьогоднішній день клуб «Гараж 77» разом із 17-ма іншими клубами за місцем проживання, знаходяться у підпорядкуванні Центру підліткових клубів «Універ».

- Ми вже маємо і танцювальні студії, і театр живої скульптури, зараз працюємо над створенням польського клубу, - говорить Руслан Анфілов. – У кожному приміщенні буде щось особливе, те, що подобається самим дітям.

Міський голова Володимир Гройсман повідомив, що відкриття цього клубу є результатом співпраці влади, молоді, авто- і мотоклубів та усіх небайдужих до розвитку дітей.

- Сьогодні ми відкрили достатньо креативний та якісний клуб «Гараж 77», і він стане справжнім осередком спілкування та розвитку дітей, - говорить Володимир Гройсман. - Кожний наш клуб має свій напрямок роботи – починаючи від вивчення мов і закінчуючи спортом та мистецтвом. Тобто є усе для розвитку дітей. Це свого роду має стати майданчиком для діалогу та розвитку. І те, що такий майданчик створений у цьому мікрорайоні, на мою думку, є надзвичайно корисною і важливою справою.