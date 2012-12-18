На пішоходному переході збили дівчину
11:30, 18 грудня 2012Вінниця
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Зараз у нейрохірургії
17 грудня о 13 годині, 36-річний водій авто «КІА-ЧЕРАТО», рухаючись по вул.Чорновола в напрямку до вул.Київської у Вінниці, наїхав на 21-річну вінничанку.
Про це повідомляє служба профілактики ДАІ у Вінницькій області.
Дівчина саме переходила дорогу по розмітці неругульованого пішоходного переходу.
Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження у виглді закритої черепно-мозкової тарвми, струсу головного мозку, забій коліна. Її госпіталізували до нейрохірургічніого відділення міської лікарні №2.
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