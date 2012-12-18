На пішоходному переході збили дівчину

17 грудня о 13 годині, 36-річний водій авто «КІА-ЧЕРАТО», рухаючись по вул.Чорновола в напрямку до вул.Київської у Вінниці, наїхав на 21-річну вінничанку.

Про це повідомляє служба профілактики ДАІ у Вінницькій області.

Дівчина саме переходила дорогу по розмітці неругульованого пішоходного переходу.

Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження у виглді закритої черепно-мозкової тарвми, струсу головного мозку, забій коліна. Її госпіталізували до нейрохірургічніого відділення міської лікарні №2.