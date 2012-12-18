Чоловік впав з воза і замерз

59-річного жителя села Михайлівка Шаргородського району знайшли 17 грудня мертвим на дорозі, неподалік села Мурафа, Відомо, що чоловік хворів на епілепсію і напередодні ввечері виїхав з дому на гужовій повозці та не повернувся.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

Наступного дня місцеві жителі самостійно влаштували пошуки і близько 15-ї години було знайдено тіло чоловіка по напрямку села Мурафа, біля трансформаторної підстанції. Встановлено, що у чоловіка у момент, коли він їхав повозкою, стався епілептичний напад, через що він випав із гужового транспорту та помер від переохолодження.