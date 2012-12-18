Автор рекорду України запрошує дітей 6-14 років

Книгарня «Є» та «Видавництво Старого Лева» запрошують дітей 6-14 років і їхніх батьків на презентацію книжок «Книга мого роду» та «Рости, моє деревце, з міцного коріння» з дитячою письменницею Іриною Мацко, яка відбудеться 19 грудня о 14:30.

Як часто бракує часу і натхнення, щоб укласти свій родовід, зібрати в одне ціле родинні світлини, записати з уст найстарших в родині історії, звичаї, фамільні рецепти, відстежити географію своєї родини. А от видані у 2012 році книги «Видавництва Старого Лева» є справжніми родинними альбомами, які треба заповнити власноруч фотокартками, родинними історіями, звичаями. Це історія, яку кожен творить сам.

Проект «Книга мого роду» став безперечним бестселером видавництва та потрапив у перелік лідерів літа від Всеукраїнського рейтингу «Книжка року-2012». Альбоми для створення історії власного роду розлетілися по всій Україні, на підході черговий тираж. З «міцного коріння» першого альбому виросла нова книжечка для наймолодших читачів. Навіть малюк, який щойно навчився писати, зможе заповнити цей красивий альбом. Кожна сторінка стилізована під українську традиційну вишивку, перлини народної мудрості розсипані по всій книжці.

Про пошук інформації для створення історії власної родини, про важливість та шляхи укріплення сімейної традиційності в Україні, про створення альбомів розповість авторка та упорядник видань Ірина Мацко.

Ірина Мацко – письменниця, автор художніх творів та творів для дітей, літератор, дизайнер, директор видавництва «ІрМа». Директор Тернопільської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Директор літературного фестивалю для дітей «Дивокрай 2011 та 2012» у м. Тернополі. Координатор всеукраїнського проекту «Додай читання» у м. Тернополі. Член Головного журі Телефестивалю «Відкрий Україну» в 2008, 2010, 2011, 2012 роках. Автор рекорду України – найбільшої рукотворної книги «Казки із Дивокраю».