Аптечний бізнес на Вінниччини - найприбутковіший

Середня рентабельність середніх та великих підприємств Вінницької області за січень-вересень цього року склала 2,2%. Водночас, деякі підприємства мають рентабельність, яка на порядок перевищує середню по області.

Про це повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області.

Найвищу рентабельність за цей період мають підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (11,7%). В тому числі рентабельністть операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами склала 32,5%. А підприємства роздрібної торгівлі непродовольчими товарами спрацювали в середньому з рентабельністю 20,5%, підприємства оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами - 17,8%.

Для порівняння, рентабельність підприємств молочної промисловості складає 8,9%, підприємств перероблення та консервування овочів та фруктів 7,6 %.

