Вінниччина наступного року має прожити на 7,42 млрд. гривень

Депутати Вінницької обласної ради сьогодні у ході сесійного засідання ухвалили основний кошторис, за яким регіон житиме упродовж 2013 року.

Отож, обласний бюджет наступного року ухвалили в розмірі 7 мільярдів 418 мільйонів 200 тисяч.

Цікаво, що прийняття основного фінансового документу не викликало очікуваного бурхливого обговорення. А «безрезонансність» розгляду цього важливого питання здивувала, здається, й голову облради Сергія Татусяка.

Ймовірно, депутати не ламали списи, позаяк не було навколо чого, - обласний «рядок» у Держбюджеті прописаний чітко, а місцеві надходження вирішальної ролі у його формуванні вирішальної ролі не грає.

Загалом, у порівнянні з бюджетом поточного року головний кошторис Вінниччини збільшився на 761 мільйон гривень, або 11,4%.

Порівняно з показниками 2012 року бюджетні видатки на охорону здоров’я в області збільшилися на 6,3%, на освіту – на 6,4%, на культурну галузь – на 7,7%. – разом - – на 4 мільярди 118 мільйонів гривень.