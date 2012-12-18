Через сніг мало не завалилась школа

7 грудня близько 11:00 в оперативно-координаційний центр ТУМНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт в с. Мізяківські Хутори Вінницького району.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Працівники служби «101» на місці події з’ясували, що дах школи під великим шаром снігу чинить чималий тиск на несучі конструкції будівлі. Стіни у місцях прилягання балок перекриття вже навіть почали давати невеликі тріщини.

Директор Мізяківськохутірської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вчасно зреагувала на ситуацію й повідомила керівництво районного відділу освіти. 17 грудня за допомогою колінчастого підіймача та 18 грудня з використанням автодрабини рятувальники зчистили сніг з аварійно-небезпечних ділянок покрівлі навчального закладу.

Учбовий процес не припинявся, загрозу руйнування споруди ліквідовано.