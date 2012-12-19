Через коротке замикання загинули 30 свиней
09:15, 19 грудня 2012Вінниця
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Згоріли живцем
У Вінницькій області в селі Яришівка Томашпільського району через пожежу в сараї загинули 30 свиней, повідомляє обласне управління Держтехногенбезпеки.
За даними відомства, сарай стояв далеко від господарського будинку і без охорони. Крім того, приміщення не опалювалося, і для тварин залишали інфрачервоні лампи, які працювали цілодобово.
Як розповів господар ферми, вранці він приїхав на годівлю і побачив палаючий будинок. Проте пожежникам не вдалося врятувати тварин і в результаті пожежі загинули шість свиноматок і 24 порося.
Попередня причина загоряння - коротке замкнення електромережі.
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