Через коротке замикання загинули 30 свиней

У Вінницькій області в селі Яришівка Томашпільського району через пожежу в сараї загинули 30 свиней, повідомляє обласне управління Держтехногенбезпеки.

За даними відомства, сарай стояв далеко від господарського будинку і без охорони. Крім того, приміщення не опалювалося, і для тварин залишали інфрачервоні лампи, які працювали цілодобово.

Як розповів господар ферми, вранці він приїхав на годівлю і побачив палаючий будинок. Проте пожежникам не вдалося врятувати тварин і в результаті пожежі загинули шість свиноматок і 24 порося.

Попередня причина загоряння - коротке замкнення електромережі.