Вінничани здобули Кубок України з індорхокею

У м. Шостка (Сумська область) відбувся розіграш молодіжного Кубка України з індорхоккею. На старт вийшли 6 команд. Серед них дві представляли Вінницьку обласну СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія», яку очолює Федір Новік.

«Олімпія-21» (молодь до 21 року) перемогла в усіх 5 поєдинках і виборола золоті нагороди. Її підготував тренер молодіжної збірної України Микола Касянчук, якому допомагав тренер національної команди Павло Мазур.

Друге місце посів «Політехнік» (Житомирська область), третє – «Барс-Буревісник» (Бердичівський район Житомирщини). Друга команда ОСДЮШОР «Олімпія» посіла 5 місце.