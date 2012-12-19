Вінничанин намагався спалити себе живцем

18 грудня в с. Дзигівка Ямпільського району Вінницької області в результаті спроби суїциду травмований чоловік.

Про це повідомляє сайт «Вин-Инфо» з посиланням на МНС України у Вінницькій області.

Вчора в с. Дзигівка 30-літній чоловік отримав травми, зробивши спробу суїциду шляхом самоспалення.

Всього початку року на території Області зареєстровано - 336 випадків здійснення суїцидів, при яких 162 людини загинули, ще 174 - травмовано.