Вінничанин намагався спалити себе живцем
11:00, 19 грудня 2012Вінниця
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Вдалося врятувати
18 грудня в с. Дзигівка Ямпільського району Вінницької області в результаті спроби суїциду травмований чоловік.
Про це повідомляє сайт «Вин-Инфо» з посиланням на МНС України у Вінницькій області.
Вчора в с. Дзигівка 30-літній чоловік отримав травми, зробивши спробу суїциду шляхом самоспалення.
Всього початку року на території Області зареєстровано - 336 випадків здійснення суїцидів, при яких 162 людини загинули, ще 174 - травмовано.
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