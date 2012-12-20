У села семи районів дістатися практично неможливо

Через несприятливі погодні умови у семи районах Вінницької області ускладнено проїзд автотранспорту по дорогах.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, дорожники продовжують працювати в посиленому режимі.

В даний час проїзд дорогами державного значення забезпечений. Разом з тим залишається ускладненим проїзд місцевими автодорогами - до деяких населених пунктів.

Зокрема, у Вінницькій області частково обмежений проїзд місцевими дорогами в Муровано-Куриловецком, Тиврівському, Шаргородському, Тульчинському, Літинському, Хмельницькому і Барському районах.