У села семи районів дістатися практично неможливо
09:45, 20 грудня 2012Вінниця
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Через нечищені дороги
Через несприятливі погодні умови у семи районах Вінницької області ускладнено проїзд автотранспорту по дорогах.
Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, дорожники продовжують працювати в посиленому режимі.
В даний час проїзд дорогами державного значення забезпечений. Разом з тим залишається ускладненим проїзд місцевими автодорогами - до деяких населених пунктів.
Зокрема, у Вінницькій області частково обмежений проїзд місцевими дорогами в Муровано-Куриловецком, Тиврівському, Шаргородському, Тульчинському, Літинському, Хмельницькому і Барському районах.
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