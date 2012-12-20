У села семи районів дістатися практично неможливо

09:45, 20 грудня 2012
Вінниця
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Через нечищені дороги

Через несприятливі погодні умови  у семи районах Вінницької області ускладнено проїзд автотранспорту по дорогах.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, дорожники  продовжують працювати в посиленому режимі.

В даний час проїзд дорогами державного значення забезпечений. Разом з тим залишається ускладненим проїзд місцевими автодорогами - до деяких населених пунктів.

Зокрема, у Вінницькій області частково обмежений проїзд місцевими дорогами в Муровано-Куриловецком, Тиврівському, Шаргородському, Тульчинському, Літинському, Хмельницькому і Барському районах.

 

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