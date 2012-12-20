Гройсман перевдягнув чиновників у новорічних ельфів

Усі працівники "Прозорого офісу" та "Відділу звернень" на час свят змінили свій звичний дрес-код - тепер вони одягнені по-новорічному.

Про це повідомив департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Працівники територіальних відділень "Прозорого офісу", які зараз працюють у тестовому режимі, також прийматимуть відвідувачів, дотримуючись новорічного дрес-коду.

Нагадаємо, у Вінниці був відкритий перший в Україні центр адміністративних послуг - «Прозорий офіс». Таку назву отримав перший поверх Вінницької міської ради, де відтепер городяни можуть отримати усі адміністративні послуги, які зобов'язана надавати влада.