Гройсман перевдягнув чиновників у новорічних ельфів
10:00, 20 грудня 2012Вінниця
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Працівників "Прозорого офісу"
Усі працівники "Прозорого офісу" та "Відділу звернень" на час свят змінили свій звичний дрес-код - тепер вони одягнені по-новорічному.
Про це повідомив департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
Працівники територіальних відділень "Прозорого офісу", які зараз працюють у тестовому режимі, також прийматимуть відвідувачів, дотримуючись новорічного дрес-коду.
Нагадаємо, у Вінниці був відкритий перший в Україні центр адміністративних послуг - «Прозорий офіс». Таку назву отримав перший поверх Вінницької міської ради, де відтепер городяни можуть отримати усі адміністративні послуги, які зобов'язана надавати влада.
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