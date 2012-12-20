Міліця розшукує зниклу неповнолітню дівчинку

УМВС УМВС України у Вінницькій області розшукується безвісти зникла неповнолітня Вугнява Анастасія Василівна, 1998 р. н., жителька смт. Крижопіль Вінницької області, яка 9.12.2012 року пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Її прикмети: на вигляд 16 років, зріст 155-160 см, середньої тілобудови, волосся пряме до плечей світло-каштанового кольору, губи тонкі.

Була одягнена: у чорне кашемірове пальто, червоний шарф, темно-коричневу юбку, чорну кофту в дрібний білий горошок, чорні високі шкіряні чоботи.

Особливі прикмети: зліва над верхньою губою родимка.

Кому відомо про місцеперебування розшукуваної особии, прохання повідомити за телефонами (0432) 59-33-97, 59-30-10, (04340) 2-11-48, (067)925-55-55, (067)232-61-59, (097)775-40-95, (097)382-60-39 або "102" (цілодобово).