У «Родині» безкоштовно показуватимуть дитяче кіно і мультики

Від учора, 19 грудня 2012 року, по 19 січня 2013 року у кінотеатрі «Родина» працюватиме соціальний дитячий проект «Сінематограф Снігурочки».

Про це «Місту над Бугом» повідомила директор кінотеатру «Родина» Галина Боднар

Проект включає безкоштовні сеанси для дітей та батьків , які розпочинатимуться о 10.00 та о 14.00.

Глядачі подивляться мультфільми та художні фільми для сімейного перегляду, матимуть змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах з виготовлення сувенірів та розвагах з конкурсами та призами, які представлять Дід Мороз та Снігуронька.

Ініціатор проекту – міський голова Володимир Гройсман.