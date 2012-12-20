У «Родині» безкоштовно показуватимуть дитяче кіно і мультики

11:20, 20 грудня 2012
Вінниця
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Проект  «Сінематограф Снігурочки»

Від учора, 19 грудня 2012 року, по 19 січня 2013 року  у кінотеатрі «Родина»  працюватиме соціальний дитячий проект «Сінематограф Снігурочки».

Про це «Місту над Бугом» повідомила директор кінотеатру «Родина» Галина Боднар

Проект включає безкоштовні сеанси для дітей та  батьків , які розпочинатимуться о 10.00 та о 14.00.

Глядачі подивляться мультфільми та художні фільми для сімейного перегляду, матимуть змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах  з виготовлення сувенірів та розвагах  з конкурсами та призами, які представлять Дід Мороз та Снігуронька.

Ініціатор проекту – міський голова Володимир Гройсман.

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