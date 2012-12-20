На власній дачі мало не згоріла літня жінка

19 грудня вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення проте, що ввечері середи виникла пожежа приміському дачному масиві Красне

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, горіла одноповерхова житлова будівля. Вогонь швидко поширився помешканням і знищив покрівлю та внутрішнє оздоблення стін.

При пожежі опіки 1 та 2 ступеня отримала 63-річна господарка будинку, каретою швидкої допомоги постраждала доправлена до опікового центру обласної лікарні імені Пирогова.

Причини пожежі наразі встановлюються.