До 107-ми сіл Вінниччини добратись неможливо

Станом на ранок 20 грудня у Вінницькій області залишається розчистити дороги і відновити під’їзд до 117 населених пунктів. Найгірша ситуація у Барському, Літинському, Могилів-Подільському, Тиврівському та Хмільницькому районах.

Про це повідомляється на офіційному сайті Вінницької ОДА.

На сьогодні відновлений під’їзд до 107 населених пунктів. Добре спрацювали у Жмеринському, Немирівському, Піщанському районах, де за добу за рахунок власних можливостей відновлено під’їзд більш ніж до 10 населених пунктів. За минулу добу розчищено доріг: загального користування – 736 км; комунальної власності – 131 км.

Загалом, до очистки доріг в області залучено більше 700 одиниць техніки та 4000 людей. Можливості служби автомобільних доріг у Вінницькій області, комунальних та інших служб, в залежності від обстановки, дозволяють розчистити за добу понад 2 тисячі км доріг. Добове споживання пального складає приблизно 80 тонн.

Тим часом, за даними управління освіти і науки облдержадміністрації, тимчасово призупинено навчально-виховний процес в 7 загальноосвітніх школах Вінниччини: у 6-ти в Могилів-Подільському та в одній – у Козятинському районах.