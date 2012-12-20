563 млн грн область виділила на підвищення екологічної свідомості

Вінницька обласна рада затвердила нову програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки. Ініціатором створення нової Програми є обласна рада, розробником – Держуправління охорони природи, повідомляє Урядовий портал.



Програма узгоджена з Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища та Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року".



Метою Програми є поліпшення стану та досягнення безпечного для життя і здоров'я населення рівня навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики в соціально-економічний розвиток.



Першочерговими напрямками екологічної політики для Вінниччини визначено:



- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. У даному напрямку програмою передбачено створення регіональних екологічно просвітницьких центрів на базі навчальних закладів; екологічних літніх таборів, шкільних екологічних гуртків; видання екологічної літератури; підтримка інших інформаційних проектів, спрямованих на екологічне інформування та виховання;



- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. Серед заходів даного напрямку заплановано виконання робіт з консервації деградованих, малопродуктивних та забруднених земель, рекультивація порушених земель; знешкодження та безпечне зберігання непридатних, хімічних засобів захисту рослин; будівництво полігонів твердих побутових відходів; впровадження у кожній територіальній громаді системи роздільного збирання, сортування, утилізації, захоронення твердих побутових відходів.



У напрямку розвитку водозберігаючих форм економіки та для покращення стану поверхневих водойм, забруднення яких є однією із основних екологічних проблем області, програмою заплановано припинення скидів забруднюючих речовин у відкриті водойми та підземні водні горизонти, у першу чергу через будівництво та реконструкцію очисних споруд каналізації в усіх районних центрах області; проектування та винесення в натуру прибережних захисних смуг річок та водойм; берегоукріплення водних об’єктів в межах населених пунктів.



Серед завдань другого напрямку стратегії передбачено досягнення оптимальної для регіону площі лісистості (не менше 20%) та реконструкція електрофільтрів на трьох енергоблоках Ладижинської ТЕС.



Основними заходами у напрямку припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття та формування екологічної мережі залишаються збільшення площ об’єктів природно-заповідного фонду, виготовлення проектів їх землеустрою та винесення територій ПЗФ в натуру.



Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, складає 563,392 млн. гривень. Фінансування передбачено за рахунок державного, обласного та інших місцевих бюджетів, коштів підприємств.

