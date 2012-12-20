Міліція готова домовлятись з курцями-порушниками

Як на Вінниччині виконується Закон про заборону тютюнопаління обговорювали з громадськістю за круглим столом в прес-центрі Департаменту інформаційної політики та комунікацій Вінницької облдержадміністрації.

16 грудня вступив у силу Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів їх шкідливого впливу за здоров’я населення».

Представники обласної, міської ради, міліції, лікарі, підприємці, журналісти, а також ініціатор та автор першого в Україні рішення міської ради по обмеженню куріння в громадських місцях в Черкасах Сергій Гончар зібралися за круглим столом обговорити, як працюватиме на Вінниччині Закон про заборону тютюнопаління та його особливості.

Відтепер заборонено палити тютюнові вироби, кальяни та електронні сигарети у приміщеннях та на території закладів навчання,охорони здоров’я, державних установ, спортивних споруд, стадіонах, на зупинках громадського транспорту, у ліфтах, під’їздах житлових будинків та ресторанах, барах, кафе.

Застосування фінансових стягнень з порушників покладено на міліцію, муніципальну інспекцію та громадські формування. Сума штрафу складатиме від 51 до 340 гривень. Значно більша сума штрафу застосовуватиметься до власників кафе, барів, ресторанів. За наявності на столиках попільнички або осіб, що курять, господар закладу нестиме адмінвідповідальність з накладанням штрафу в сумі від 1 до 10 тисяч гривень. Відвідувачі цих закладів можуть курити за межами приміщень. Достатньо вийти за межі кафе, бару чи ресторану або на відкритих терасах, за столиками, що стоять поза приміщенням.

У приміщеннях підприємств, установ, організаціях усіх форм власності, у гуртожитках, готелях, аеропортах та вокзалах палити можна лише в спеціально відведених для цього місцях.

- Сьогодні міліція в першу чергу налаштована не на накладання штрафів на курців, а на профілактичні заходи, бесіди з тютюнозалежними людьми, - говорить заступник начальника Управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області Ігор Слободянюк. - Адже, в першу чергу треба змінювати внутрішню культуру курця.

В цьому році працівники міліції склали 2300 адмінпротоколів за паління в заборонених місцях, з них до 200 осіб були застосовані штрафні санкції. Решта отримали попередження.

Головна мета законодавця - це захист людей, які знаходяться поруч з курцем. Адже вони мають такий самий ризик отримати хвороби, що виникають внаслідок тютюнопаління.