Свободівець пообіцяв суд над комуністами

21 грудня з вінницькими медійниками зустрівся заступник Голови ВО»Свобода» Андрій Мохник.

Під час парламентської кампанії пан Мохник часто навідувався в область як уповноважений від «Свободи» на Вінниччині. Цього ж разу новоспечений нардеп завітав вже у статусі заступника голови парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Свіжа політична сила в парламенті – свіжі враження і сподівання у її представників. Аналізуючи підсумки року парламентських виборів, Андрій Мохник зауважив, що головним підсумком року є те, що українська громада відходить від політичної апатії, спричиненої зрадою помаранчевих сил.

Політик вважає, що саму «Свобода» своєю «принциповою й послідовною боротьбою подарувала українцям надію і вселила віру в перемогу над кримінально-олігархічним режимом Януковича».

Пан Мохник пообіцяв, що «Свобода» продемонструє в парламенті нову якість української політки.

- Ми домагатимемося в парламенті відновлення конституційного порядку, зокрема персонального голосування депутатів, як це передбачено в законі, виступів у сесійній залі виключно українською мовою, недопущення ганебного "тушкування" депутатів, – розповів Андрій Мохник.

Перепало від нардепа й ідейним супротивникам свободи – комуністам: «Комуністи є прислугою олігархів. Вони голосували за Азарова як прем'єра 2010 року, проголосували й тепер. Тому вони несуть повну відповідальність за антисоціальну політику, яку здійснював уряд протягом останніх років.

Представник комуністів Рябченко, що очолює Фонд держмайна, робить послугу олігархам, віддаючи за безцінь стратегічні державні підприємства. Натомість влада щедро віддячує комуністам посадами, зокрема Ігор Калєтнік, що очолював митницю, з подачі Партії регіонів став першим віце-спікером, також за підтримки Партії регіонів було протизаконно утворено комуністичну фракцію.

Тому ми домагатимемося заборони комуністичної ідеології й суду над Компартією, яка несе відповідальність за геноцид української нації».