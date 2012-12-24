Ганну Секрет нагородили за «придибенції»

На Вінниччині визначили лауреата обласної літературно-мистецької Премії імені Степана Руданського.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА

21 грудня відбулось засідання журі щодо визначення лауреата обласної літературно-мистецької Премії ім. С. Руданського.

До складу журі увійшли українська поетеса Ніна Гнатюк, письменник Леонід Куций, поет і громадський діяч Анатолій Подолинний, поет і перекладач Петро Гордійчук директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім.. Тімірязєва Наталя Морозова, заступник начальника управління культури та туризму ОДА Сергій Гарбулінський, начальник відділу культури Калинівської РДА Андрій Грибовченко.

На суд журі було представлено роботи шести авторів. Під час обговорення кожен із членів журі дав коротку характеристику усім роботам та запропонував одну з кандидатур, представлених на звання лауреата обласної літературно-мистецької Премії імені Степана Руданського.

По завершенні засідання відбулось відкрите голосування, за результатами якого лауреатом Премії ім. Степана Руданського одноголосно визнано роботу «Правилівські придибенції» заслуженої журналістки України, письменниці Ганни Секрет.

Також прийнято рішення щодо нагородження дипломами Премії ім. Степана Руданського роботи «Непричесані персонажі» Олексія Бойка та «Хто кому і хто коли» Івана Моцара.