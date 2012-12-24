Хлопці з "Mojo Jojo" повертаються у Вінницю

27 грудня о 20 год Royal Pub запрошує до своїх стін на рок-н-рольну передноворічну вечірку. Весь вечір на сцені буде київська група MOJO JOJO.

Запальний гурт, що починав колись у Вінниці, грає блюз, рок та фанк. Музиканти MOJO JOJO - сміливі експериментатори та талановиті виконавці. Їх оригінальна подача класичних хітів та вміння зберегти індивідуальність музичного твору, представивши його в новому світлі змусить оживити у пам'яті та знову насолодитись невмирущими піснями класиків рок-н-ролу. В їх репертуарі найкращі композиції Hendrix, Eric Clapton, Deep Purple, Led Zeppelin, Muddy Watrers, Chuck Berry, James Brown, власні пісні та ще багато всього цікавого. Але виконуючи всесвітньовідомі хіти вони намагаються пропустити музику крізь себе і наситити її власною енергією, енергією "Mojo Jojo".

Музика насичена драйвом та емоціями, а також море подарунків та сюрпризів чекають на вас в день цього концерту.

Про квитки питайте в "Роял пабі", "Мобі Діку" та у профкомах інститутів.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0633183828.

Ціна квитка у передпродажу - 50 гривень, в день концерту - 60 гривень.