Світських вчителів вчили як проводити уроки християнської етики

У середній школі села агрономічне Вінницького району відбувся семінар для вчителів загальноосвітніх шк л.з предметів «Християнська етика» та «Етика». Семінар проводили голова відділу релігійної освіти та катихізації Вінницької єпархії протоієрей Георгій Холодюк, заступник голови відділу Назарій Давидовський, голова відділу освіти та катихізації Вінницького району протоієрей Андрій Сокур, головний методист інституту післядипломної освіти педагогічних працівників у Вінницькій області Мацієнко Ірина та вчителі Вінницького району.



Вчителі мали нагоду побувати на відкритому уроці з предмету «Християнська етика», проведеного головою Асоціації православних педагогів Вінницького району Ольгою Лемещенко. Чітко побудована структура заняття, висхідна динаміка подачі знань, акцентування уваги на духовно-моральних істинах християнства, заохочували до активної участі учнів 6-го класу СЗШ І-ІІІ ст. села Агрономічне. Діти жваво обговорювали Євангельські притчі та намагались на кожну з них приводити приклади з власного життя, тим самим звіряючи свій життєвий шлях зі Святим Письмом.

Після закінчення академічної години, вчителі висловили своє враження відносно побаченого. Загалом відзначався ентузіазм та наснага Ольги Лемещенко, з яким вона викладає даний предмет. Педагоги та керівництво школи висловили щиру подяку настоятелю Свято-Покровського храму с.Агрономічне протоієрею Андрію Сокуру за плідну співпрацю, допомогу та духовне окормлення пастви. Паломницькі поїздки, забезпечення закладу духовною літературою, пастирські настанови, усе це є заслугою священика.

Цього ж дня отець Геогрій Холодюк поспілкувався з вчителями Вінницького району. Під час обговорення педагоги торкались основних проблем введення курсу «Християнської етики», цікавились досвідом інших районів області та висловили бажання й надалі здійснювати активну співпрацю з Вінницькою єпархією.