Вінниця має заробити на прожиття 1,43 мільярда гривень

24 грудня виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив головний фінансовий документ обласного центру на 2013 рік.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю вінницької міської ради.

Загальний обсяг доходів міського бюджету становитиме 1429,3 млн. грн.

Видатки міської казни затверджено в сумі 1431,7 млн. грн.

Отож, доходи міста у наступному році відповідно до головного кошторисного документу становитимуть 1429,3 млн. грн. Цей обсяг на 17 відсотків вищий від показників минулого року.

Співвідношення загального і спеціального фондів у проекті бюджету збереглося на рівні попередніх років.

Частка загального фонду – 88 відсотків. Відповідно, на спеціальний фонд приходиться – 12 відсотків.