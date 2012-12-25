Вінниця має заробити на прожиття 1,43 мільярда гривень
Виконком затвердив бюджет
24 грудня виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив головний фінансовий документ обласного центру на 2013 рік.
Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю вінницької міської ради.
Загальний обсяг доходів міського бюджету становитиме 1429,3 млн. грн.
Видатки міської казни затверджено в сумі 1431,7 млн. грн.
Отож, доходи міста у наступному році відповідно до головного кошторисного документу становитимуть 1429,3 млн. грн. Цей обсяг на 17 відсотків вищий від показників минулого року.
Співвідношення загального і спеціального фондів у проекті бюджету збереглося на рівні попередніх років.
Частка загального фонду – 88 відсотків. Відповідно, на спеціальний фонд приходиться – 12 відсотків.