Будівельники налягли на завершення об’єктів

У січні – листопаді 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1205,5 млн. грн. Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні – листопаді 2012р. становила 2,2%. За цим показником Вінниччина посіла тринадцяте місце серед регіонів України.

Про це повідомило головне управління статистки у Вінницькій області.

У січні – листопаді 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшили обсяги робіт підприємства, що займаються роботами з завершення будівництва в 1,8 рази, з оренди будівельної техніки з оператором на 12,7%, будівництва будівель (на 1,2%), установлення інженерного устаткування будівель та споруд на 1,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 74,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти 20,5% та 5,5% відповідно.

Найбільше (79,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м. Вінниці.

Зросли обсяги будівництва у містах Хмільнику, Козятині, Жмеринці та Липовецькому, Чечельницькому, Томашпільському, Жмеринському, Вінницькому, Піщанському, Іллінецькому, Козятинському, Ямпільському, Мурованокуриловецькому районах