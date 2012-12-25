У Вінниці планують створити 7 тисяч нових робочих місць

У 2013 році у м. Вінниці планується збільшити обсяги реалізації промислової продукції (робіт, послуг) до 7,2 млрд. грн.

Про це йдеться у проекті рішення міської ради «Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці за 2012 рік та Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2013 рік», опублікованому на сайті Вінницької міської ради.

Буде продовжено реалізацію інвестиційних проектів у галузі промисловості. Зокрема, у 2013 році планується введення в експлуатацію нового молочноконсервного комбінату корпорації «Рошен». Розпочне діяльність сучасне підприємство з випуску фасадних матеріалів ТОВ «Бастіон», планується здійснити модернізацію цеху фруктових наповнювачів ТОВ «Аграна Фрут Україна», триватимуть роботи з реконструкції та будівництва виробничих потужностей ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ПрАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ «Сперко Україна».

Планується відновити роботу реорганізованих 45 ЕМЗ та ДП «732 Вінницький ремонтний завод», поліпшити фінансово-господарський стан на ДП «Вінницький авіаційний завод».

Всього по місту планується створити понад 7,1 тис. нових робочих місць.