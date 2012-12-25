Будинок на Першотравневій спалахнув, як сірник

12:20, 25 грудня 2012
Вінниця
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Через дерев’яні  перекриття

24 грудня о 14:46 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Першого травня в обласному центрі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Одразу ж на місце пожежі було направлено шість пожежно-рятувальних підрозділів міста, які одночасно з кількох сторін розпочали ліквідацію загорання.

Складність гасіння цієї пожежі полягала в тому, що триповерхова будівля, попри новий косметичний ремонт, була збудована ще в тридцяті-сорокові роки минулого століття з використанням дерев’яно-валькованих конструкцій та пустот у стінах, що і сприяло швидкому розповсюдженню полум’я.

Загорання вдалося ліквідувати, проте вогонь встиг пошкодити деякі перестінки, перекриття та частково дах будинку.

Постраждалих немає. Збитки та причини встановлюються.    

 

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