Вінниця і Донецьк помінялись музейними експонатами

Сьогодні, 25 грудня, о 16.00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкриється виставка матеріалів з етнографічної колекції Донецького обласного краєзнавчого музею, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

Днями у Донецьку було відкрито виставку «Барви народного мистецтва Вінниччини» (традиційне вбрання українців Східного Поділля кінця 19 – 20 століття, народна культура Вінниччини, кераміка, народні іграшки, вишивка, археологічні та історико-культурні пам’ятки краю). Цей обмін виставками символізує становлення професійних контактів між музейними закладами.

Донецький Обласний Краєзнавчий Музей (скорочено ДОКМ) – є державним культурно-освітнім закладом, він має статус одного з найстаріших і найбільших в Україні. Музей краєзнавства на Донеччині було засновано в 1924 році. Його візитною карткою є кам’яна статуя скіфської культури.

Нині фондове зібрання музею становить 180 тисяч музейних предметів: археологічні та етнографічні колекції, документи, фотографії, зразки продукції підприємств, мінерали, особисті речі відомих людей Донбасу. У фондах зберігаються численні предмети побуту ХVІІІ-ХХ ст. різних верств населення краю, знаряддя праці робітників головних професій краю – гірників, металургів та сільськогосподарчі. Сьогодні одним із першочергових завдань музею є вивчення реалій історії краю, складних етнічних процесів, пов’язаних з формуванням сучасного населення Донеччини, його культури та традицій.

В музеї існує система постійно діючих експозицій та стаціонарних виставок, тематика яких охоплює найважливіші аспекти природи, історії та культури краю. Щорічно музей відвідують понад 200 тис. відвідувачів, більшість з яких учнівська молодь та відвідувачі з сім’ями.