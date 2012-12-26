Двох малих дітей та немовля витягнули з вогню

25 грудня о 16:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №7 смт Літин від сільського голови надійшло повідомлення про загорання житлового будинку в селі Микулинці Літинського району.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередньою інформацією, на пожежі постраждали троє дітей та доросла людина.

Бійці служби «101» ліквідували осередок загорання. 51-річну жінку, шестирічну та десятимісячну дівчаток з їх трирічним братиком було госпіталізовано до райлікарні з діагнозом «отруєння продуктами горіння». Попередньо отруєння людей сталося через тління дерев’яно-валькованого перекриття, спричинене порушенням свого часу правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення.

