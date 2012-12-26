Завтра діти відкриють свою виставку "Різдвяна зірка"

27 грудня о 16.00 у вестибюлі міської ради відбудеться презентація художньої виставки учасників обласного дитячого фестивалю-конкурсу візуального мистецтва «Різдвяна зірка». З 19 грудня дитячі роботи уже демонструються. Виставка представляє кращі дитячі роботи, що пройшли два відбіркові конкурсні тури на місцях і розкривають зміст запропонованих тем – «Новорічний подарунок», «Різдвяні мрії».

Фестиваль-конкурс став невід’ємною частиною культурного простору нашого краю. Завдяки підтримці державних структур та меценатів створюються унікальні умови не лише для продовження кращих мистецьких традицій Поділля, але й для розширення його географічних кордонів. Організатори дитячого фестивалю – Вінницький обласний художній музей, департамент культури Вінницького міськвиконкому. Починаючи з цього року, «Різдвяна зірка» проходить за підтримки Вінницького міського голови Володимира Гройсмана.

Учасники фестивалю – талановиті діти, представники загальноосвітніх та художніх шкіл, шкіл естетичного виховання, творчих студій, майстерень Вінниці та Вінницької області тонко відчули дух свят, що наступають та творчо й оригінально підійшли до створення малюнків, збагатили їх пейзажами сучасних урбаністичних міст, наділили персонажі рисами відомих книжкових та мультиплікаційних героїв.

Експертна рада, до складу якої увійшли відомі вінницькі художники, мистецтвознавці, визначить серед учасників володарів спецпризів та Гран-прі, розподілять І, ІІ, ІІІ місця у кожній з трьох вікових категорій, а також назвуть переможців у десяти номінаціях.