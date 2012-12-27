З міськими бюджетниками за грудень розрахуються вчасно
11:40, 27 грудня 2012Вінниця
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Дали дотацію на зарплати
Вінниця отримала другий транш дотації вирівнювання. Це 3 мільйони гривень з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості.
Як зазначив вінницький міський голова Володимир Гройсман, перший становив 15 мільйонів гривень.
За словами Гройсмана, вінничанам на відміну від мешканців міст інших областей, де є проблеми із виплатою зарплатні, пощастило. Позаяк дотаційні надходження у розмірі 18 мільйонів дали міській владі можливість відправити всіх бюджетників святкувати Новий рік із грошима, повністю сплативши їм заробітну плату за грудень.
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