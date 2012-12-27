З міськими бюджетниками за грудень розрахуються вчасно

Вінниця отримала другий транш дотації вирівнювання. Це 3 мільйони гривень з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості.

Як зазначив вінницький міський голова Володимир Гройсман, перший становив 15 мільйонів гривень.

За словами Гройсмана, вінничанам на відміну від мешканців міст інших областей, де є проблеми із виплатою зарплатні, пощастило. Позаяк дотаційні надходження у розмірі 18 мільйонів дали міській владі можливість відправити всіх бюджетників святкувати Новий рік із грошима, повністю сплативши їм заробітну плату за грудень.