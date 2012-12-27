У Вінниці пройде перший чемпіонат України з колядок

16:18, 27 грудня 2012
Вінниця
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Біля резиденції Діда Мороза

Біля резиденції вінницького Діда Мороза, яка знаходиться неподалік міськради, в наступні дні відбудеться чимало цікавих заходів. Найбільш визначний з них – перший чемпіонат України з колядок. Він пройде 3–8 січня.


– Окрім творчих колективів з міста над Бугом, очікується участь співочих гуртів колядників з Київщини, Запоріжжя, Черкас, Івано-Франківська і Козятина, – розповів організатор заходу, вінницький КВН-щик Олександр Шемет.

Новорічна дискотека біля головної ялинки Вінниці у Центральному парку культури 1 січня розпочнеться о 2 годині ночі і триватиме до 5 години ранку.

1 січня 2013 року вінницька міська рада запрошує вінничан і гостей міста до центральної ялинки міста на шоу-програму «Новорічне Олів'є». Початок – о 17-00.

2 і 3 січня, о 17 годині, у центральному парку культури на вінничан чекає святкова «Санта-Манія». Двогодинну концертну програму з конкурсами і розіграшем призів підготували казкові гості – Діди Морози з Білорусії, Іспанії, Китаю та Індії. Святковий настрій для вінничан упродовж новорічно-різдвяних свят створюватимуть різнокольоровий зимовий фонтан та світлодіодні скульптури, які з'явилися на площі перед вінницькою мерією. Ілюмінаційні арки змонтували працівники вінницької фірми «Бастіон».    


 

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