Троє малюків ледь не згоріли на Різдво

На Різдво у власному будинку мало не згоріли троє малолітніх дітей

7 січня о 22:10 до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у Вінниці по вул. Корнійчука, 72.

До гасіння пожежі залучалися 11 вогнеборців та 2 одиниць техніки першої державної пожежно-рятувальної частини м. Вінниця та 3 місцевих мешканці.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Пожежа була локалізована о 22:22 та ліквідована о 22:26. До прибуття пожежних місцеві мешканці врятували 3 малолітніх дітей. Батьки врятованих дітей відмовились від надання їм медичної допомоги.

Вогнем частково знищено домашні речі та підлога площею 2 кв. м. Попередні причина загорання – дитячі пустощі з вогнем.