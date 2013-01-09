Начальник УДСБЕЗ обіцяє проблеми спиртовим воротилам

Упродовж 2012 року працівники УДСБЕЗ Вінниччини викрили 757 економічних правопорушень, сума збитків за якими становить понад 30,5 мільйонів гривень, і 247 правопорушень у бюджетній сфері.

Про це повідомив начальник обласного Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС у Вінницькій області підполковник міліції Іван Наумов.

- Вивчивши ситуацію, яка склалась на території Вінниччини, я з впевненістю можу сказати, що регіон непрости, - каже Іван Наумов. - В першу чергу це пов’язано з тим, що область прикордонна. Через це виникають проблеми з незаконним обігом на території регіону підакцизних товарів, зокрема тютюнових та спиртовмісних. Тому значна увага працівників УДСБЕЗ буде зосереджена на виявлення правопорушень у спиртовій галузі.

Серед інших пріоритетних напрямків УДСБЕЗ Вінниччини керівник управління назвав виявлення протиправних діянь у сільськогосподарській, земельній сфері, молочній галузі, а також виявлення фактів надання послуг забороненого законодавством грального бізнесу та незаконних валютних операцій.

Так, за словами пана Наумова, нещодавно у Вінниці були закриті дві букмекерські контори, діяльність яких заборонена законом. А наприкінці минулого року працівниками УДСБЕЗ було проведено оперативно-профілактичне відпрацювання щодо виявлення фактів незаконного здійснення валютних операцій на ринках міста, за результатами якого було складено дев’ять адміністративних протоколів та вилучено майже 20 тисяч гривень на користь держави.

За словами Івана Наумова, найважливішим питанням залишається виявлення фактів корупції та хабарництва у сфері службової діяльності серед посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Цьому напрямку роботи Міністерство внутрішніх справ приділяє особливу увагу. За минулий рік у сфері службової діяльності відкрито 135 кримінальних правопорушень та задокументовано 17 фактів вимагання та отримання хабарів, - повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.