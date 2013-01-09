Роботодавці не проти позбутися 3,3% штатних працівників

Чисельність зайнятого населення Вінницької області віком 15-70 років за 9 місяців 2012 року збільшилась порівняно з відповідним періодом 2011 року на 0,2% і становила 704,1 тис. осіб.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень зайнятості населення збільшився з 58,7% до 59,2% (середній по Україні – 60,1%). Рівень безробіття економічно активного населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з 9,6% до 8,7% (середній по Україні – 7,4%), у т.ч. населення працездатного віку – з 10,8% до 9,6% (середній по Україні – 8,0%).

Частина підприємств продовжує запроваджувати режим неповної зайнятості працівників. За 9 місяців 2012р. кількість працівників, які знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати складала 3,6 тис. осіб, або 1,1% середньооблікової кількості штатних працівників.

Кількість працівників, які працювали в режимі скороченого робочого дня (тижня), становила 20,1 тис. осіб, або 6,4% середньооблікової кількості штатних працівників.

Виходячи з обсягів виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників за 9 місяців 2012р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 95,7% штатної кількості.