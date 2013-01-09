За дві Біблії молодикові світить 4 роки тюрми

В місті Гнівань, що на Вінниччині, працівники міліції затримали 19-річного молодика, який у Різдвяну ніч біля церкви пограбував пенсіонерку. У жінки, яка прийшла на нічну службу, зловмисник вирвав сумку.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Вночі 7 січня до Гніванського міського відділу міліції звернулася 76-річна пенсіонерка, жителька Жмеринського району з повідомленням про те, що близько першої години ночі незнайомий молодик вирвав з її рук сумку з особистими речами.

Заявниця повідомила, що у місто Гнівань вона приїхала в церкву на нічну службу зі своєю знайомою. По дорозі до храму до жінок підійшов молодий чоловік і завів з ними розмову. Коли трійця майже прийшла до церкви, співрозмовник вирвав у однієї з пенсіонерок сумку та втік. Потерпіла одразу звернулася за допомогою до працівників міліції, які охороняли громадський порядок біля церкви.

Як розповів начальник Гніванського міського відділу міліції Роман Андрущак, підозрюваного у скоєнні грабежу міліціонери затримали за кілька хвилин на залізничному вокзалі, який знаходиться неподалік від місця скоєння правопорушення. Увагу міліціонерів привернули двоє молодиків, які побачивши людей у формі разом з потерпілою пенсіонеркою, кинулись навтьоки. Наздогнавши втікачів, працівники міліції з’ясували, що один з них і є кривдником літньої жінки. Пенсіонерка його одразу впізнала.

Затриманим виявився 19-річний житель Кіровоградської області. Він перебував під дією алкоголю. У скоєнні правопорушення чоловік зізнався і показав місце, куди викинув сумку пенсіонерки. Він розраховував, що у сумці будуть гроші, але крім двох Біблій там нічого не виявилося.

Сумку з церковними книгами працівники міліції повернули пенсіонерці, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою особою за підозрою у вчиненні правопорушення) та доставили у відділ міліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.