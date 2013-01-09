Ціни на харчі не підняли навіть свята

На споживчому ринку області у грудні по відношенню до листопада 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,1%.

Найбільше (на 2,3%) подешевшав рис, цукор знизився в ціні на 2,2%, масло – на 0,6%, хліб і хлібопродукти – на 0,4%, кисломолочна продукція – на 0,3%, риба та продукти з риби – на 0,2%. Водночас, яйця подорожчали на 3,9%.

Ціни на фрукти в цілому знизились на 1,4%, у т.ч. цитрусові подешевшали на 3,6%.

Овочі в цілому подорожчали на 1,8%, при цьому овочі, вирощені з їхнього насіння – на 7,5%, капуста – на 2,2%. Картопля зросла в ціні на 1,6%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива та ціни на одяг і взуття, а також у сфері освіти залишились на рівні попереднього місяця.

Послуги охорони здоров’я стали дешевшими на 0,3%, у т.ч. фармацевтична продукція подешевшала на 0,5%.

Ціни (тарифи )у сфері транспорту знизились на 0,1%, у т.ч. паливо і мастила стали дешевшими на 0,2%. Вартість послуг залізничного пасажирського транспорту зросла на 0,8%.

На 0,2% подешевшали предмети домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла.