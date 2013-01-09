У двох школах Вінниці перейшли на електронні журнали

У другому семестрі 2012-2013 навчального року у Вінниці стартує пілотний проект «Класний електронний журнал». Вчителі двох навчальних закладів міста – ФМГ №17 та технічного ліцею вже після зимових канікул виставлятимуть оцінки школярів в електронному журналі, у чітко визначений термін після проведення уроку або ж контрольної роботи тощо. Таке нововведення дасть можливість батькам у будь-який час за допомогою мережі Інтернет зможуть дізнатися про успішність своєї дитини до батьківських зборів.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Проект «Класний електронний журнал» у 17-ій школі та технічному ліцеї вже майже два роки працює у тестовому режимі. Тут вчителі ведуть звичайний журнал, заповнюючи успішність школярів, теми занять та домашніх завдань тощо, і паралельно – вводять ці ж дані в електронну базу. Сам програмний продукт розроблений Заслуженим працівником освіти України, заступником директора фізико-математичної гімназії №17, завідувачем лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій Юрієм Пасіховим. «Класний електронний журнал» є сертифікованим продуктом, який має крім іншого ще й високий рівень захисту від можливих «зламів» або ж втрати інформації. За інформацією директора департаменту освіти Вінницької міської ради Володимира Буняка, тестовий режим виправдав очікування, відтак, вже у другому семестрі два навчальних заклади повністю перейдуть не електронну систему оцінювання. А з нового навчального року до них приєднаються і інші вінницькі школи.

- Електронний журнал корисний тим, що він одночасно дозволить дисциплінувати одразу усіх учасників навчально-виховного процесу, - говорить Володимир Буняк. – Зокрема, не буде можливості виставити оцінку «заднім числом», адже для оцінювання буде визначено чіткий термін, упродовж якого вчитель зобов’язаний виставити оцінку за контрольну або ж самостійну роботу. Доступ до журналу матимуть вчителі, батьки та діти. Батьки матимуть можливість через Інтернет, вводячи лише особистий логін та пароль, ознайомитись із успіхами своїх дітей, не чекаючи табеля успішності або ж чергових батьківських зборів.

- Заповнення електронного журналу окрім усього іншого дозволить економити час, який викладачі зможуть використовувати для підготовки до навчального процесу, а дітям - якісніше готуватися до навчання і у визначений термін виправляти незадовільну оцінку, - говорить Володимир Буняк. - Крім цього, вчителі зможуть також дізнаватися, наскільки батьки цікавляться успіхами своїх дітей – викладач, натиснувши одну кнопку, зможе сформувати статистику переглядів батьками результатів навчальних досягнень учня. Ще однією перевагою цього журналу є те, що архівування результатів успішності школярів одного закладу за поточний навчальний рік зможе поміститися на один електронний носій, що також дозволить зменшити час на пошук інформації по тому чи іншому учневі за попередні роки.

У перспективі у цьому журналі батьки зможуть слідкувати ще й за тим, чи дійсно відбувались зміни у розкладі занять, навчальних предметів, що саме було задано по тому чи іншому предмету тощо.