Вінничани – призери чемпіонату України з боксу

13:18, 09 січня 2013
Вінниця
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Господарі рингу

У Вінниці, в бокс-клубі «Нокаут», відбувся чемпіонат України серед чоловіків (віком до 22 років). Змагалися майже 130 кращих боксерів з усіх областей України. Організатори турніру присвятили його трагічно загиблому у квітні 2012 року 20-річному Миколі Капусті, сину президента «Нокауту» Сергія Капусти.


Рівень змагань був дуже високим, адже звання майстра спорту отримували переможці та срібні призери, а також бронзові медалісти, що провели по 4 поєдинки. Про це повідомив президент Федерації боксу Вінниччини Олег Алекса.

Господарі рингу здобули 5 медалей. Чемпіоном України став майстер спорту міжнародного класу Дмитро Терещук (вагова категорія до 69 кг). Срібна медаль у майстра спорту міжнародного класу Івана Нестеренко (до 75 кг), «бронзи» отримали Олександр Ткачук (49 кг), Владислав Пуклич (52 кг) та Георгій Агамалов (81 кг).

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