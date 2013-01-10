405 вінницьких мільйонерів платитимуть податок на прибуток

У січні-лютому 405 платників податку на прибуток Вінниччини готуються сплачувати авансові внески.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

До їхнього числа увійдуть суб’єкти підприємництва, які задекларували дохід більше 10 млн. грн. та починаючи з 2013 року будуть подавати річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового Кодексу України.

Відповідна норма передбачена другим абзацом п.2 підр.4 р.ХХ «Перехідні положення» цього кодексу від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Отож, починаючи з 1 січня 2013 року, вищезазначені платники податку мають сплачувати авансові внески з податку на прибуток у січні та лютому 2013 року. Термін сплати – 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. При цьому, зауважимо, що такі авансові внески розраховуються у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року.