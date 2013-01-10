Священиків новоствореної єпархії познайомили з їхнім архієреєм

9 січня, в день пам'яті апостола первомученика і архідиякона Стефана, митрополит Вінницький і Барський Симеон представив архієрея Могилів-Подільської єпархії. Вона була утворена рішенням Священного Синоду від 5 січня 2013 року. Її правлячим архієреєм був призначений архієпископ Агапіт (Бевцик). Його і представив владика Симеон для кліриків єпархії та парафіян у Свято-Георіївському храмі м. Могилів-Подільського.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Після цього у Свято-Георіївському храмі, який став кафедральним собором м. Могилів-Подільського, була звершена Божественна Літургія. По завершенні Літургії митрополит Симеон привітав архієпископа Могилів-Подільського і Шаргородського Агапіта з першою звершеною Літургією у новій, ввіреній йому єпархії. Також митрополит Симеон привітав благочинного Могилів-Подільського району протоієрея Стефана Василинця з Днем Ангела, який він відзначає в цей день.

З призначенням на Могилів-Подільську кафедру архієпископа Агапіта також вітали представники обласної та районної влади. А саме заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова та голова Могилів-Подільської райдержадміністрації Михайло Вдовцов.

Від імені духовенства владику Агапіта привітав настоятель Свято-Георгіївського кафедрального собору м. Могилів-Подільського протоієрей Олександр Веселовський.

Після цього відбувся концерт фестивалю «Різдвяні дзвіночки» в Могилів-Подільському Будинку Вчителів. Під час концерту оцінювалися виступи колективів району та визначилися два колективи, які представлятимуть Могилів-Подільське благочиння на фестивалі Вінницької єпархії «Різдвяні дзвіночки», який відбудеться 12 січня у вінницькому Будинку Офіцерів.

Перед початком концерту митрополит Симеон привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим. А мер м. Могилів-Подільського Бровко Петро Петрович привітав архієпископа Агапіта з призначенням його на Могилів-Подільську кафедру.