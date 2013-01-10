Запрошують на бал-маскарад "Летюча миша"

Студія старовинного танцю «Pas Aerienne» спільно з обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва та бібліотечним театром книги «Прочитання» запрошують 12 січня на бал-маскарад та пропонують поринути у чудову атмосферу грайливих таємниць і казкових перевтілень. З 18.00 музика великого Штрауса та грайливий настрій запанують на блискучому паркеті колонної зали бібліотеки (Соборна, 73; другий поверх), пише lorna-l.livejournal.com.

Тематику балу побудовано за мотивами легендарної оперети «Летюча миша» Йоганна Штрауса. Музика цієї оперети належить до кращих творів легендарного короля вальсів: легка, святкова, пронизана танцювальними інтонаціями, серед яких царює саме вальс, вона нагадує пінисте шампанське.

Тож гостей запрошують потанцювати вальси, польки та кадрилі під чарівну музику, прийняти участь у веселих бальних вікторинах та лотереях, скуштувати різдвяний пунш та послухати уривок з безсмертної оперети у виконанні неперевершеної солістки філармонії сопрано Наталії Лановенко.



Дрес-код обов`язковий: пишні бальні туалети для панянок та смокінги для кавалерів. Яка можливість перетворитись на день у герцогів та гусарів, великосвітських дам та принадних дівчат позаминулого століття!

Увага: для тих, хто прийде у масці організатори готують безліч призів та сюрпризів!



Не пропустіть дивовижну можливість провести вечір серед шелестіння бальних суконь та кокетства таємничих масок.

Адже лише на маскараді можна зберегти інкогніто та чудово розважитись.

Внесок за участь: до 11 січня - 50 грн., в день балу - 70 грн.

Телефон для довідок: (063) 5789189.