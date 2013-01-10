Харукі Муракамі читатимуть у Вінниці

О 18 годині, у інтернет-центрі бібліотеки (вул. Соборна, 73, IV поверх) в рамках проекту «Класичний четвер. 10 кращих книг» театр книги «Прочитання» зосередиться на читанні та обговоренні роману «1Q84» японського письменника Харукі Муракамі.

Цей твір у трьох томах було опрано не випадково, адже кількість проданих екземплярів книги лише у Японії перевищила 2 мільйона. Роман «1Q84» — це опис пошуку психологічної опори у світі розмитих орієнтирів. У детективному сюжеті роману автор поєднав теми віри, релігії, кохання, домашнього насильства, духовної прірви між поколіннями батьків і дітей. Загальна фабула будується на темах віри і релігії, кохання і сексу, зброї і домашнього насилля, убивства за переконаннями і суїциду, духовної прірви між поколіннями батьків і дітей. Усе це переплетено у детективному сюжеті роману, де події відбуваються у двох паралельних реальностях. До речі, першим перекладом цієї книги у світі став український переклад.